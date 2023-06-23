Народная мудрость на страже семьи: что нельзя дарить мужу

Многих женщин интересует, что дарить мужу на день рождения или другой праздник, чтобы не навлечь на свою семью неприятностей. Есть ведь такие предметы, которые лучше никогда не дарить жене своему мужу.

Еще наши предки знали, какой подарок лучше не дарить мужу на день рождения или другой праздник, чтобы не навлечь болезни, неудачи, проблемы со здоровьем, ссоры и проблемы в семье. Эти знания пригодятся и современным женщинам. Ведь каждая окружающая нас вещь имеет свою энергетику — положительную или отрицательную.

Предметы, заряженные положительно, приносят человеку только пользу. Когда мы находимся рядом с ними, мы чувствуем покой, имеем силы и энергию творить. Другие вещи оказывают негативное влияние на людей и могут быть даже энергетическими вампирами. Такие дарить близким, а особенно мужчине, не стоит.

Прежде всего нужно понять, что выбор подарка для мужа на день рождения или другой праздник — это ответственное дело. Следует забыть о вещах, купленных из рук, или антиквариате. Старинные предметы, которыми уже пользовался другой человек, заряжены его энергией и могут принести в дом несчастья и проблемы. Например, если бывший владелец был неудачником или часто болел, такая участь может постичь и нового хозяина.

Нельзя дарить мужу ножи или другие острые предметы. Согласно народной мудрости, такой подарок лишь "обострит" отношения в семье и создаст новые проблемы, которых можно было бы избежать в противном случае.

Также не стоит дарить часы, ведь наши предки верили, что они отсчитывают время, которое осталось до смерти, а потому может ускорить ее наступление. Опасным подарком считается зеркало. Издавна считалось, что этот предмет имеет особую связь с загробным миром, а потому через него могут на землю попасть злые силы. Особую опасность представляют старинные зеркала.

Не дарите любимому чучела птиц или животных. В них скрыта некротическая энергия, которая опасна для живых. Наряду с таким подарком мужчина будет часто болеть, чувствовать беспокойство и упадок жизненных сил.

Многие жены дарят своим мужьям на день рождения или другой праздник одежду, считая его практичным подарком. Однако оказывается, и такой дар может навредить. Не простите следующие предметы гардероба:

вязаные шапки, шарфы, жилетки, носки, свитера — такие подарки ведут к разрыву отношений, супружеской измене (особенно если жена связала их собственноручно);

шейный платок, галстук — они ассоциируются с удавкой и могут стать причиной ухудшения здоровья мужчины;

носовой платок — приведет к слезам;

носки — к разлуке;

перчатки — к разводу;

белье — к изменам;

домашние тапочки – к проблемам со здоровьем.

Согласно народным приметам есть еще несколько вещей, которые лучше женам не дарить своим мужьям:

цепочка — ассоциируется с удавкой, поэтому у мужчины может ухудшиться самочувствие;

нательный крестик — жизнь мужчины будет тяжелой, полной скитаний;

пустая сумка, кошелек, чемодан, ящик, ваза – приводит к бедности в семье (если очень хочется подарить, нужно внутрь спрятать купюру).

Не стоит пренебрегать народной мудростью, когда выбираете подарок мужу. Она поможет избежать досадных ошибок.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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