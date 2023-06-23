Народна мудрість на варті сім'ї: що не можна дарувати чоловікові

Багатьох жінок цікавить, що дарувати чоловікові на день народження чи в інше свято, щоб не накликати на свою родину неприємності. Адже є такі предмети, які дружині краще ніколи не дарувати своєму чоловікові.

Ще наші предки знали, який подарунок краще не дарувати чоловікові на день народження чи інше свято, щоб не накликати хвороби, невдачі, проблеми зі здоров'ям, сварки та негаразди в родині. Ці знання стануть у пригоді і сучасним жінкам. Адже кожна річ, яка нас оточує, має свою енергетику — позитивну чи негативну.

Предмети, які заряджені позитивно, приносять людині лише користь. Коли ми перебуваємо поряд із ними, то відчуваємо спокій, маємо сили та енергію творити. Інші речі негативно впливають на людей, і можуть бути навіть енергетичними вампірами. Дарувати такі близьким, а особливо чоловікові, не варто.

Насамперед потрібно зрозуміти, що вибір подарунка для чоловіка на день народження чи інше свято — це відповідальна справа. Варто забути про речі, куплені з рук, або антикваріат. Старовинні предмети, якими вже користувалася інша людина, заряджені її енергією та можуть принести в оселю нещастя і проблеми. Наприклад, якщо колишній власник був невдахою чи часто хворів, така доля може спіткати і нового господаря.

Не можна дарувати чоловікові ножі або інші гострі предмети. Згідно з народною мудрістю, такий подарунок лише "загострить" стосунки в родині та створить нові проблеми, яких в іншому разі можна було б уникнути.

Також не варто дарувати годинник, адже наші предки вірили, що він веде відлік часу, який залишився до смерті, а тому може пришвидшити її настання. Небезпечним подарунком вважається дзеркало. Здавна вважалося, що цей предмет має особливий зв'язок із потойбічним світом, а тому через нього на землю можуть потрапити злі сили. Особливу небезпеку становлять старовинні дзеркала.

Не даруйте коханому опудала птахів чи тварин. У них схована некротична енергія, яка є небезпечною для живих. Поряд із таким подарунком чоловік часто хворітиме, відчуватиме занепокоєння та занепад життєвих сил.

Багато дружин дарують своїм чоловікам на день народження чи інше свято одяг, вважаючи його практичним подарунком. Однак виявляється, і такий подарунок може нашкодити. Не даруйте такі предмети гардеробу:

в'язані шапки, шарфи, жилетки, шкарпетки, светри — такі подарунки ведуть до розриву стосунків, подружньої зради (особливо якщо дружина зв'язала їх власноруч);

шийна хустка, краватка — вони асоціюються із зашморгом та можуть стати причиною погіршення здоров'я чоловіка;

носова хустина — призведе до сліз;

шкарпетки — до розлуки;

рукавички — до розлучення;

білизна — до зрад;

домашні капці — до проблем зі здоров'ям.

Згідно з народними прикметами, є ще декілька речей, які дружинам краще не дарувати своїм чоловікам:

ланцюжок — асоціюється із зашморгом, тому у чоловіка може погіршитися самопочуття;

натільний хрестик — життя чоловіка буде тяжким, сповненим поневірянь;

порожня сумка, гаманець, валіза, скринька, ваза — призводить до бідності в родині (якщо дуже хочеться подарувати, потрібно всередину заховати купюру).

Не варто нехтувати народною мудрістю, коли вибираєте подарунок чоловікові. Вона допоможе уникнути прикрих помилок.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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