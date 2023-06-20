Призведе до бідності: де в оселі, за повір'ями наших предків, не можна зберігати гроші

Багато хто мріє розбагатіти. Хтось для цього багато працює, хтось сподівається на талан. Однак також варто дослухатися до народної мудрості. Адже ще наші предки знали, де не можна зберігати гроші, щоб вони водилися в оселі.

Наші предки вірили, щоб не вигнати з дому гроші і не запросити на їхнє місце злидні, не варто зберігати в певних місцях не лише крупні купюри, але й навіть дрібні монети. Що це за місця:

скляні банки — така звичка є дуже шкідливою для сімейного бюджету, а все тому, що в таких ємностях купюри лежать зім'ятими і без ладу, а гроші люблять порядок. Якщо зберігати їх хаотично, це накопичує негативну енергетику. А ще скло не дає доступу повітря до банкнот, що призводить до перекриття грошового потоку і застою фінансів;

— така звичка є дуже шкідливою для сімейного бюджету, а все тому, що в таких ємностях купюри лежать зім'ятими і без ладу, а гроші люблять порядок. Якщо зберігати їх хаотично, це накопичує негативну енергетику. А ще скло не дає доступу повітря до банкнот, що призводить до перекриття грошового потоку і застою фінансів; біля дверей — наші предки наполягали, що зберігати кошти біля вхідних дверей є поганою ідеєю. За такого зберігання фінанси постійно витікатимуть з оселі та залучатимуть до життя членів родини негатив. Грошам не "подобаються" прохідні місця, де вони лежать на видноті;

— наші предки наполягали, що зберігати кошти біля вхідних дверей є поганою ідеєю. За такого зберігання фінанси постійно витікатимуть з оселі та залучатимуть до життя членів родини негатив. Грошам не "подобаються" прохідні місця, де вони лежать на видноті; поряд із ліжком чи під матрацом — таке зберігання спричиняє безгрошів'я, адже тоді банкноти "відпочивають", а не "працюють" на благо господарів. Краще ховати заощадження якомога далі від спальні, щоб не "приспати" грошовий потік;

— таке зберігання спричиняє безгрошів'я, адже тоді банкноти "відпочивають", а не "працюють" на благо господарів. Краще ховати заощадження якомога далі від спальні, щоб не "приспати" грошовий потік; у книжці — це не найкраще сховище для фінансів, але якщо вам дуже хочеться сховати банкноти там, варто звернути увагу на обраний фоліант. Якщо це драматичний твір, зберігання може призвести до драматичних фінансових втрат. Краще ховати гроші у книжці з позитивним сюжетом, особливо якщо вона про королів, багатство чи успіх;

— це не найкраще сховище для фінансів, але якщо вам дуже хочеться сховати банкноти там, варто звернути увагу на обраний фоліант. Якщо це драматичний твір, зберігання може призвести до драматичних фінансових втрат. Краще ховати гроші у книжці з позитивним сюжетом, особливо якщо вона про королів, багатство чи успіх; в тісноті — не тримайте купюри скрученими у трубочку чи стягнутими гумкою, адже фінанси люблять простір;

— не тримайте купюри скрученими у трубочку чи стягнутими гумкою, адже фінанси люблять простір; поряд із вікнами — постійний протяг буде "видувати" з оселі позитивну енергетику, пов'язану з грошима, тому у вашої родини можуть з'явитися проблеми з фінансами;

— постійний протяг буде "видувати" з оселі позитивну енергетику, пов'язану з грошима, тому у вашої родини можуть з'явитися проблеми з фінансами; у пластикових ємностях — пластик вважається матеріалом для бідних, а тому він приваблює до оселі безгрошів'я та злидні, якщо тримати в ємності з нього свої гроші. Якщо ви хочете, щоб матеріальний потік не перекривався, варто тримати купюри в дорогій скарбничці;

— пластик вважається матеріалом для бідних, а тому він приваблює до оселі безгрошів'я та злидні, якщо тримати в ємності з нього свої гроші. Якщо ви хочете, щоб матеріальний потік не перекривався, варто тримати купюри в дорогій скарбничці; під скатертиною на столі — згідно з народною мудрістю, стіл є поганим місцем для зберігання грошей, наші предки навіть намагалися просто не класти банкноти на стільницю, щоб не накликати неприємності.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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