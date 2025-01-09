Чоловік російської пропагандистки Симоньян впав у кому

Російський пропагандист Тигран Кеосаян - чоловік Маргарити Симоньян - пережив клінічну смерть. Наразі він перебуває у комі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Лікарі оцінюють його стан як дуже важкий. Відомо, що в 2008 та 2010 роках у Кеосаяна було два інфаркти.

Як відомо, Кеосаян активно підтримує антиукраїнську риторику.

У своїх телепрограмах він неодноразово заявляв, що українська влада нелегітимна та що територія Донбасу не належить Україні. Крім того, він стверджував, що Крим є частиною Росії.

Нагадаємо, російський пропагандист ворожого видання "Известия" Олександр Мартем’янов загинув на території тимчасово окупованої Донецької області. Це сталось внаслідок влучання в автомобіль українського дрона.

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