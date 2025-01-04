Український дрон "задвохсотив" російського пропагандиста: подробиці

Російський пропагандист ворожого видання "Известия" Олександр Мартем’янов загинув на території тимчасово окупованої Донецької області. Це сталось внаслідок влучання в автомобіль українського дрона.

Про це повідомили пропагандиські ЗМІ.

Також поранення отримали ще четверо працівників ЗМІ окупантів.

Своєю чергою агенція "РИА Новости" стверджує, що її журналіст Максим Романенко отримав контузію та подряпини на обличчі.

Нагадаємо, в Україні загинув редактор російського пропагандистського телеканалу "Известия" Максим Єлісеєв.

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