Щоб залишалися чистими до самої весни: що додати у воду для миття вікон

Інколи, щоб помити скло без розводів, доводиться витрачати багато часу та сил. Однак, якщо додати до води деякі народні засоби, тоді вікна сяятимуть чистотою до самої весни.

Спирт + оцет

Насамперед, кажуть професіонали, щоб отримати дійсно ефективний результат, потрібно використовувати правильну воду. Для миття вікон найкраще підходить дистильована, тому що в ній відсутні мінерали, які залишають неприємні розводи на склі. Також чудовим компонентом, який можна додати до води, є спирт. Він допомагає продезінфікувати поверхню. Також завдяки спирту розчин швидше випаровується зі скла, а тому розводи просто не встигають залишитися.

Для приготування найбільш ефективного розчину на склянку дистильованої води додайте дві склянки білого оцту 9% і чверть склянки медичного спирту. Ретельно розмішайте і вилийте в ємність з пульверизатором, розпорошіть на скло, зачекайте 1-2 хвилини, а потім протріть сухою ганчіркою з мікрофібри. Зверніть увагу, що вам може знадобитися більше ганчірок, якщо вікно дуже брудне.

Лимон та мило для миття посуду

Якщо у вас немає змоги використати дистильовану воду, тоді краще обрати цей розчин. Для його приготування підійде навіть звичайна. Лимонна кислота, кажуть спеціалісти, набагато краще за оцтову руйнує бруд та очищає мінеральні відкладення. А практично всі засоби для миття посуду містять лаурилсульфат натрію, який чудово видаляє жир.

Змішайте для приготування розчину 2 склянки води з чвертю склянки лимонного соку і половиною чайної ложки рідини для миття посуду. Обприскайте шибку з пульверизатора, зачекайте кілька хвилин, а потім змийте розчин.

Крохмаль

Крохмаль можна назвати м'якою абразивною речовиною, яка чудово вбирає жир і олію. Ви можете впоратися з миттям вікон, якщо просто змішаєте дистильовану воду з крохмалем. Але для більш стійких забруднень рекомендуємо додати до розчину ще оцет і спирт. На літр води достатньо всього лише 3-4 ложок крохмалю. Нанесіть на скло, зачекайте, щоб висохло, а тоді приберіть залишки сухою чистою серветкою з мікрофібри.

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