Чтобы оставались чистыми до самой весны: что добавить в воду для мытья окон

Иногда, чтобы помыть стекло без разводов, приходится тратить много времени и сил. Однако если добавить в воду некоторые народные средства, тогда окна будут сиять чистотой до самой весны.

Спирт + уксус

В первую очередь, говорят профессионалы, чтобы получить действительно эффективный результат, нужно использовать правильную воду. Для мытья окон лучше подходит дистиллированная, потому что в ней отсутствуют минералы, которые оставляют неприятные разводы на стекле. Также отличным компонентом, который можно добавить в воду, является спирт. Он помогает продезинфицировать поверхность. Также благодаря спирту раствор быстрее улетучивается из стекла, а потому разводы просто не успевают остаться.

Для приготовления наиболее эффективного раствора на стакан дистиллированной воды добавьте два стакана белого уксуса 9% и четверть стакана медицинского спирта. Тщательно размешайте и вылейте в емкость с пульверизатором, рассейте на стекло, подождите 1-2 минуты, а затем протрите сухой тряпкой из микрофибры. Обратите внимание, что вам может понадобиться больше тряпок, если окно очень грязное.

Лимон и мыло для мытья посуды

Если у вас нет возможности использовать дистиллированную воду, лучше выбрать этот раствор. Для его приготовления подойдет даже обычная. Лимонная кислота, говорят специалисты, гораздо лучше уксусной разрушает грязь и очищает минеральные отложения. А практически все моющие средства содержат лаурилсульфат натрия, который прекрасно удаляет жир.

Смешайте для приготовления раствора 2 стакана воды с четвертью стакана лимонного сока и половиной чайной ложки жидкости для мытья посуды. Опрыскивайте оконное стекло с пульверизатора, подождите несколько минут, а затем смойте раствор.

Крахмал

Крахмал можно назвать мягким абразивным веществом, которое отлично впитывает жир и масло. Вы можете справиться с мойкой окон, если просто смешаете дистиллированную воду с крахмалом. Но для более стойких загрязнений рекомендуем добавить в раствор еще уксус и спирт. На литр воды достаточно всего лишь 3-4 ложек крахмала. Нанесите на стекло, подождите, чтобы высохло, а затем уберите остатки сухой чистой салфеткой из микрофибры.

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