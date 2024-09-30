Фахівці розповіли, що робити, якщо під час прання відключили світло

Електроенергію не завжди вимикають за розкладом, особливо під час аварійних ситуацій. Тому світло може зникнути в найневідповідніший момент, наприклад, коли працює пральна машина.

Що буде з машинкою, якщо під час прання вимкнули світло

Насправді, тут багато залежить від марки та моделі. Новіші та дорожчі пристосовані до екстренних випадків значно краще, аніж старі чи дешевші.

Не варто думати, що все так просто. Наприклад, більшість старих пральних машинок мають механічний таймер. Коли вимикається світло, вони просто зупиняються і продовжують цикл після відновлення електропостачання. Новіші моделі зазвичай оснащені електронним керуванням, яке “запам’ятовує”, на якому етапі прання вони зупинилися, і відновлюють його після повернення електрики. Найсучасніші пральні машинки можуть не тільки продовжити прання з того місця, де зупинилися, але й запитати вас, чи хочете ви продовжити, чи краще почати спочатку.

Проте, деякі нові моделі пральних машин можуть потребувати перезавантаження, якщо електрика раптово зникла і прання не завершилося. Є також моделі, які можуть “запам’ятати” момент зупинки лише на короткий час. Усі деталі можна знайти в інструкції.

Коли пральна машинка може вимагати перезавантаження

Якщо після відновлення електропостачання ваша пральна машина продовжує працювати або запитує подальші інструкції для повторного запуску циклу, хвилюватися не варто. Проте, старіші моделі з вертикальним завантаженням можуть потребувати перезапускання.

Як перезавантажити пральну машину? Це досить просто. Спочатку натисніть кнопку “Пуск/Пауза”, а потім одразу кнопку “Живлення”. Таким чином ви вимкнете машину. Потім просто знову увімкніть її та розпочніть прання.

Якщо після цих дій пральна машина не вмикається, спробуйте витягнути штекер з розетки, зачекати кілька секунд і знову підключити його. Це може допомогти. Іноді машина навіть “запам’ятовує” цикл, на якому зупинилася, коли вимкнули світло, але це не завжди гарантовано.

Проблеми з перезавантаженням можуть виникнути, якщо у вас стара модель з механічним керуванням або несправний електронний блок живлення. У такому випадку краще вибрати іншу програму, наприклад, зливання, щоб перевірити, чи можна перезавантажити машину.

Чи може пральна машинка пошкодитися через раптове вимкнення електроенергії

Навіть якщо електрика раптово зникне, це не зашкодить побутовій техніці. Проте, увімкнення електроенергії може бути небезпечним через можливі стрибки напруги, які можуть пошкодити внутрішню проводку. Новіші моделі краще захищені від таких перепадів, тоді як старіші можуть бути вразливими до проблем.

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