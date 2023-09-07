Від цього можна померти: перевірте, чи не маєте ви таких проблем

Є кілька небезпечних звичок, які погано впливають на здоров'я людини, що може призвести навіть до передчасної смерті.

Здоров’я понад усе – це загальновідоме твердження, всі це знають і згодні з цією думкою. Але є деякі найнебезпечніші фактори, які впливають на наш організм і можуть призвести до передчасної смерті. Отже, що потрібно знати, щоб уберегтися від небезпеки для свого здоров’я – читайте далі.

Постійний стрес – це причина передчасної смерті

Стрес впливає на всі системи нашого організму: дихальну, серцево-судинну, травну, нервову, опорно-рухову і навіть на репродуктивну функцію. Наше тіло здатне впоратися з невеликою дозою стресу, це навіть корисно для здоров’я. Та коли стрес стає хронічним і довготривалим, це може мати серйозні негативні наслідки для організму і стати причиною смерті людини, оскільки в такому стані людина має найбільші шанси на розвиток різних хронічних захворювань і навіть рак.

Щоб позбутися стресу, знизити його негативний вплив на своє життя, спеціалісти пропонують підтримувати здорові соціальні зв’язки, більше спілкуватися з друзями та рідними. Спати достатню кількість часу, щоб організм мав можливість відновитися після напруженого стресового дня. Також треба частіше гуляти на свіжому повітрі. Коли поради не допомагають, тоді краще за все звернутися до фахівців по допомогу – до психологів чи психотерапевтів.

Недосипання – це одна з причин смерті

Недосипання може призвести до різкого зниження імунітету. Коли людина спить малу кількість часу, організм не встигає відновлюватися, а мозок не може переробити всю інформацію, яка накопичилася за день. Як результат, організм виснажується, від чого з’являються різні хвороби: від застуди до серцево-судинних захворювань. Людина втрачає продуктивність, не може сконцентруватися, погіршується пам’ять і когнітивні функції. Також внаслідок недосипання може виникнути проблема ожиріння.

Якщо є проблеми зі сном, їх можна вирішити. Ось кілька порад:

Лягати спати в один і той самий час – від 22:30 і спати 7-8 годин.

За дві години до сну не їсти, можна випити склянку кефіру.

Спати за температури 20-22 градуси, тоді організм швидше відновиться за мінімальної кількості сну.

За півтори-дві години до сну варто добре погуляти на свіжому повітрі.

Вживання енергетиків – це небезпечно для здоров'я

Ці напої найчастіше викликають серцеву недостатність і тахікардію. Чим небезпечні енергетики для організму:

Викликають залежність, бо містять кофеїн і гуарану.

Мають надлишковий цукор, що підвищує рівень глюкози в крові.

Різко підвищують артеріальний тиск у крові через кофеїн, таурін і женьшень.

Викликають безсоння, нервозність і нудоту.

Через енергетик виникає тремор кінцівок, бо високий вміст вітаміну В.

Провокують розвиток гастриту та виразки шлунку.

Викликають алергічні реакції, бо містять барвники.

Категорично не можна пити енергетики, бо це може стати причиною смерті, вагітним, людям із цукровим діабетом, гіпертонікам, дітям до 18 років, людям з ожирінням, матерям, які годують грудьми.

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