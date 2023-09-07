От этого можно умереть: проверьте, нет ли у вас таких проблем

Есть несколько опасных привычек, плохо влияющих на здоровье человека, что может привести даже к преждевременной смерти.

Здоровье превыше всего – это общеизвестное утверждение, все это знают и согласны с этим мнением. Но есть некоторые наиболее опасные факторы, которые влияют на наш организм и могут привести к преждевременной смерти. Итак, что нужно знать, чтобы уберечься от опасности для своего здоровья – читайте дальше.

Постоянный стресс – это причина преждевременной смерти

Стресс влияет на все системы нашего организма: дыхательную, сердечно-сосудистую, пищеварительную, нервную, опорно-двигательную и даже репродуктивную функцию. Наше тело способно справиться с небольшой дозой стресса, это даже полезно для здоровья. Но когда стресс становится хроническим и долговременным, это может иметь серьезные негативные последствия для организма и стать причиной смерти человека. Поскольку в таком состоянии у человека есть наибольшие шансы на развитие различных хронических заболеваний и даже рак.

Чтобы избавиться от стресса, снизить его негативное влияние на свою жизнь, специалисты предлагают поддерживать здоровые социальные связи, больше общаться с друзьями и родными. Спать достаточное количество времени, чтобы организм мог восстановиться после напряженного стрессового дня. Также нужно почаще гулять на свежем воздухе. Когда советы не помогают, тогда лучше всего обратиться к специалистам за помощью, психологам или психотерапевтам.

Недосыпание – это одна из причин смерти

Недосыпание может привести к резкому понижению иммунитета. Когда человек спит малое количество времени, организм не успевает восстанавливаться, а мозг не может переработать всю накопившуюся за день информацию. В результате организм истощается, от чего появляются разные болезни: от простуды до сердечно-сосудистых. Человек теряет производительность, не может сконцентрироваться, ухудшается память и когнитивные функции. Также в результате недосыпа может возникнуть проблема ожирения.

Если есть проблемы со сном, то их можно решить. Вот несколько советов:

Ложиться спать в одно и то же время – с 22:30 и спать 7-8 часов.

За два часа до сна не есть, можно выпить стакан кефира.

Спать при температуре 20-22 градуса, тогда организм быстрее восстановится при минимальном количестве сна.

За полтора-два часа до сна следует хорошо погулять на свежем воздухе.

Употребление энергетиков – это опасно для здоровья

Эти напитки чаще всего вызывают сердечную недостаточность и тахикардию. Чем опасны энергетики для организма:

Они вызывают зависимость, потому что содержат кофеин и гуарану.

Обладают избыточным сахаром, что повышает уровень глюкозы в крови.

Резко повышают АД в крови через кофеин, таурин и женьшень.

Вызывают бессонницу, нервозность и тошноту.

Из-за энергетика возникает тремор конечностей, потому что высокое содержание витамина В.

Провоцируют развитие гастрита и язвы желудка.

Вызывают аллергические реакции, содержащие красители.

Категорически нельзя пить энергетики, это может стать причиной смерти: беременным, людям с сахарным диабетом, гипертоникам, детям до 18 лет, людям с ожирением, кормящим матерям.

Читайте также:

Как подготовить иммунитет к холодам: 5 напитков от простуды и вирусов

Вот что с вами произойдет, если вы будете есть 1 помидор в день