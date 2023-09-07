Россияне сбросили с дрона взрывчатку на жителя Херсонщины

В четверг, 7 сентября, российские войска атаковали с беспилотника местного жителя в селе Одрадокаменка Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.

"Оккупанты атаковали с беспилотника гражданского в Одрадокаменке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне сбросили на 58-летнего мужчину взрывчатый предмет. Он получил ранение головы и грудной клетки.

Пострадавший сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщалось ранее, в Херсонской области в Белозерке под обстрел россиян попала семья. оккупанты ударили прямо по человеческим жилищам. В результате атаки 35-летний мужчина погиб на месте "прилета".

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