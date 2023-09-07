В Украине начались курсы, где будут учить делать боеприпасы для беспилотников

В Украине создали курсы повышения квалификации, в ходе которых участники будут изучать конструкции современных боеприпасов к БПЛА.

Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины совместно с двумя ведущими заведениями высшего образования начало первый пилотный учебный курс для производителей и эксплуатантов боеприпасов для БПЛА.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

В обучениях, в частности, принимают участие представители соответствующих ведомств и военнослужащие, которые будут непосредственно использовать изделия на фронте.

После окончания курсов слушатели получат свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации, учебной программой которых предусмотрено:

изучение конструкции современных боеприпасов к БПЛА,

навыки обращения с продуктами спецхимии,

обеспечение безопасности при обращении с боеприпасами,

получение практического опыта по первичной медицинской помощи.

Первая группа из 27 слушателей уже начала шестинедельную учебу. До конца 2023 г. курсы по изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА пройдут более 100 сотрудников соответствующих учреждений, ведомств и предприятий.

Напомним, украинские защитники в скором времени получают более 270 ударных беспилотников Vampire от украинского проекта "Армии дронов". Они могут нести до 15 кг полезной нагрузки.

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