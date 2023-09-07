Идеальный секс – сколько должен длиться половой акт

Ученые провели свое исследование и определили, что секс должен длиться около десяти минут, чтобы удовольствие получили оба партнера. На основании проведенного опроса мужчин и женщин определили оптимальную продолжительность – это примерно 7 минут. Чтобы узнать, сколько должен длиться секс, чтобы пара получила максимальное удовольствие от акта – читайте дальше.

Результаты опроса: сколько должен длиться секс

Опрошенные пары дают разные ответы относительно продолжительности полового акта. Люди говорят, если это выходит за рамки тринадцати минут, то это «уж очень долго», а секс, который длится 1-2 минуты – «слишком быстрый». Некоторые опрашиваемые фантазировали, что половой акт должен длиться всю ночь. По мнению исследователей, такая позиция может служить причиной разочарования и недовольства одного или обоих партнеров.

Классификация сексологов – сколько длится половой акт

На основании реалистичных данных сексологи классифицировали продолжительность полового акта, поделив его на несколько видов.

1. Краткосрочный половой акт длится 1-2 минуты.

2. Долговременный половой акт – 13-15 минут.

3. Оптимальный половой акт длится 6-13 минут.

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