Идеальный секс – сколько должен длиться половой акт

Исследователи на основании опроса разделили продолжительность полового акта на три вида.
Ученые провели свое исследование и определили, что секс должен длиться около десяти минут, чтобы удовольствие получили оба партнера. На основании проведенного опроса мужчин и женщин определили оптимальную продолжительность – это примерно 7 минут. Чтобы узнать, сколько должен длиться секс, чтобы пара получила максимальное удовольствие от акта – читайте дальше.
Результаты опроса: сколько должен длиться секс
Опрошенные пары дают разные ответы относительно продолжительности полового акта. Люди говорят, если это выходит за рамки тринадцати минут, то это «уж очень долго», а секс, который длится 1-2 минуты – «слишком быстрый». Некоторые опрашиваемые фантазировали, что половой акт должен длиться всю ночь. По мнению исследователей, такая позиция может служить причиной разочарования и недовольства одного или обоих партнеров.
Классификация сексологов – сколько длится половой акт
На основании реалистичных данных сексологи классифицировали продолжительность полового акта, поделив его на несколько видов.
1. Краткосрочный половой акт длится 1-2 минуты.
2. Долговременный половой акт – 13-15 минут.
3. Оптимальный половой акт длится 6-13 минут.
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