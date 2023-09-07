Леонардо Ди Каприо застали за страстными поцелуями с 25-летней моделью

Американского актера и продюсера Леонардо Ди Каприо застали за страстными поцелуями с известной итальянской моделью.

В частности, знаменитость провел вечер в одном из клубов Ибицы в компании 25-летней Виттории Черетти. Парочка дарила друг другу страстные поцелуи и объятия, пишет Page Six.

48-летний звезда голливудских кино надел неприметный темный наряд, между тем его спутница выбрала яркий образ.

Отмечается, что парочка якобы познакомилась в мае на Каннском кинофестивале. Впоследствии парочку дважды застали вместе – на прогулке в США и на дне рождения итальянского модельера Рикардо Тиши.

Правда, говорить об отношениях Лео и Виттории еще рано. Голливудский актер часто проводит время с разными женщинами. К слову, до вечеринки в клубе с Витторией Ди Каприо провел день на яхте в компании двух других моделей. Так что, вероятно, пока что между парочкой только романтическая интрижка.

Напомним, недавно актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонас официально подтвердили, что разводятся. Пара прожила в браке четыре года и стала родителями двух дочерей.

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