Зеленский повысил Буданова в звании до генерал-лейтенанта

В День военной разведки, 7 августа, Зеленский повысил Буданова в военном звании уже во второй раз с начала полномасштабного вторжения РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта.
Об этом стало известно из соответствующего указа №564 на сайте главы государства.
"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу – начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в тексте указа.
Следует отметить, что президент повысил Буданова в военном звании именно в День военной разведки, 7 сентября. Это уже второе повышение главы ГУР с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В апреле прошлого года Буданов получил воинское звание генерал-майора.
Напомним, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов оригинально поздравил с профессиональным праздником украинскую военную разведку, сняв это поздравление на видео.
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