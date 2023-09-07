Президент Румынии прокомментировал атаки РФ на украинские порты

Оккупанты усилили атаки после того, как вышли из "зернового соглашения".

Атаки страны-агрессора России на украинские речные порты на Дунае замедлят экспорт зерновых. Именно поэтому следует усилить другие маршруты.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает Reuters.

Нападения оккупантов на порты на Дунае румынский лидер назвал "огромной проблемой", которая "определенным образом замедлит экспорт".

"Мы будем развивать другие маршруты, мы приняли украинские морские перевозки через наши румынские территориальные воды возле Черного моря. Мы будем продолжать развивать экспорт по железной дороге и автомобильным транспортом", - подчеркнул Йоганнис.

Издание Reuters отмечает: с тех пор, как Москва отказалась от Черноморского зернового соглашения, российская армия неоднократно атаковала украинские речные порты, расположенные на другом от Румынии берегу Дуная. Румынский черноморский порт Констанца является самым альтернативным экспортным маршрутом для Украины, куда зерно прибывает автомобильным, железнодорожным транспортом или баржами по Дунаю.

Как сообщалось, в украинском МИД сообщили, что в ночь на 4 сентября во время атаки дронами по Одесчине дроны упали и сдетонировали на территории Румынии. Сначала Бухарест это отрицал, но впоследствии страна подтвердила информацию.

Впоследствии после падения "Шахеда" в Румынии заявили, что усилят защиту воздушного пространства. В стране продолжаются расследования по этому делу.

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