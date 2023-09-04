Российские "шахеды" во время атаки упали на территорию Румынии — МИД

Российские войска ночью атаковали Украину дронами-камикадзе. Некоторые из них упали и сдетонировали на территории Румынии.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии. Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в частности, государств-членов НАТО. Призываем партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств", — написал он.

Что известно о ночной атаке по городам Украины

Власти Днепропетровщины сообщили о сбитии шести дронов "Shahed-136" и попадании в инфраструктурный объект. Там возник пожар. Пострадавших нет.

Одесская областная военная администрация заявила о массированной атаке. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура Подунавья (Измаильский район) — в двух громадах разрушены склады, производственные здания предприятий. Пострадавших предварительно нет. ПВО над областью удалось сбить 17 дронов.

Впоследствии Воздушные силы сообщили о сбитии 23 из 32 дронов "Shahed", атаковавших Одесскую и Днепропетровскую области.

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