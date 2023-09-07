Президент Румунії прокоментував атаки РФ на українські порти

Окупанти посилили атаки після того, як вийшли із "зернової угоди".

Атаки країни-агресорки Росії на українські річкові порти на Дунаї сповільнять експорт зернових. Саме тому варто посилити інші маршрути.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє Reuters.

Напади окупантів на порти на Дунаї румунський лідер назвав "величезною проблемою", яка "певним чином сповільнить експорт".

"Ми будемо розвивати інші маршрути, ми прийняли українські морські перевезення через наші румунські територіальні води біля Чорного моря. Ми будемо продовжувати розвивати експорт залізницею та автомобільним транспортом", - наголосив Йоганніс.

Видання Reuters зауважує: відколи Москва відмовилася від Чорноморської зернової угоди, російська армія неодноразово атакувала українські річкові порти, що розташовані на іншому від Румунії березі Дунаю. Румунський чорноморський порт Констанца є найбільшим альтернативним експортним маршрутом для України, куди зерно прибуває автомобільним, залізничним транспортом або баржами Дунаєм.

Як повідомлялося, в українському МЗС повідомили, що в ніч проти 4 вересня під час атаки дронами по Одещині дрони впали та здетонували на території Румунії. Спочатку Бухарест це заперечив, але згодом країна підтвердила інформацію.

Згодом після падіння "Шахеда" в Румунії заявили, що посилять захист повітряного простору. В країні тривають розслідування у цій справі.

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