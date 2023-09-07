В НАТО отреагировали на заявление Румынии о падении обломков "Шахеда"

Румынские власти проводят расследование инцидента и сообщили об этом на заседании совета НАТО.

Союзники по НАТО выразили солидарность с Румынией и внимательно следят за ситуацией после сообщения государства о найденных на его территории обломках беспилотника.

Об этом заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт, сообщает The Guardian.

"Румыния подтвердила, что обломки, возможно, беспилотника, обнаружили на румынской территории вблизи границы с Украиной. Власти страны проводят расследование инцидента и сообщили об этом на заседании совета НАТО", – рассказал представитель Альянса.

Он также напомнил, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину НАТО существенно увеличило свое присутствие в Черноморском регионе.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и находимся в тесном контакте с нашим союзником Румынией", – добавил Вайт.

Напомним, российские оккупанты атаковали беспилотниками инфраструктуру Измаильского морского порта в Одесской области 4 сентября, во время чего вражеские дроны упали на территории Румынии.

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Минобороны Румынии и президент сначала опровергали падение беспилотников на территории государства. Однако впоследствии министр обороны Анхель Тилвар подтвердил падение частей БПЛА на румынской территории.

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