У Житомирі чоловік вбив знайому у день її народження

У Житомирі 68-річний чоловік скоїв вбивство. Тепер йому загрожує термін.

Про це повідомили у Житомирській обласній прокуратурі

За даними слідства, він прийшов до знайомої, з якою багато років приятелювали сім’ями, щоб привітати її з днем народження. Чоловік приєднався до святкового столу, за яким вже були гості.

"Пізно ввечері гості розійшлися, одна подруга залишилася допомогти господарці навести лад. Тоді в обвинуваченого, після значної кількості випитого алкоголю, раптом зіпсувався настрій та виникла безпричинна агресія. Спочатку зловмисник накинувся на 61-річну подругу іменинниці та завдав їй численних ударів ножем в обличчя, шиї та передпліччя. А коли на крики потерпілої прибігла іменинниця, чоловік і їй завдав смертельних ножових поранень. Після жорстоких поранень вижила лише подруга", - йдеться у повідомленні.

На суді обвинувачений розкаявся у скоєному та намагався пояснити, що у всьому винен алкоголь.

На період розслідування і протягом розгляду справи у суді до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одесі посеред вулиці підліток зарізав 20-річну дівчину.

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