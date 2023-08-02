На Дніпропетровщині на 45 днів перекриють важливу трасу: що сталося

На цій ділянці дороги встановлені відповідні знаки.
Від четверга, 3 серпня, у Дніпропетровській області перекриють трасу Т-04-32 Божедарівка - Малософіївка - Нікополь. Орієнтовний термін виконання робіт - 45 діб.
Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області.
Дорожники розпочинають ремонт мосту через р. Базавлук. Зазначається, що рух мостом буде заборонено. Об'їзний шлях спрямовано через місто Дніпро.
"Від 3 серпня на автошляху Т – 04 – 32 Божедарівка - Малософіївка - Нікополь км. 53 + 688 (с. Миколаївка, Криворізький район) розпочинаються роботи з ремонту моста через р. Базавлук", - йдеться у повідомленні.
Схема об'їзду погоджена національною поліцією, встановлено відповідні дорожні знаки. Водіїв просять бути уважними під час планування маршрутів.
Нагадаємо, після падіння мосту на Закарпатті рух автомобілів через річку відновили. Зазначається, що відновлено рух легковиків та вантажного транспорту до 20 тонн трасою Н-09.
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