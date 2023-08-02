На Дніпропетровщині на 45 днів перекриють важливу трасу: що сталося

Від четверга, 3 серпня, у Дніпропетровській області перекриють трасу Т-04-32 Божедарівка - Малософіївка - Нікополь. Орієнтовний термін виконання робіт - 45 діб.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області.

Дорожники розпочинають ремонт мосту через р. Базавлук. Зазначається, що рух мостом буде заборонено. Об'їзний шлях спрямовано через місто Дніпро.

"Від 3 серпня на автошляху Т – 04 – 32 Божедарівка - Малософіївка - Нікополь км. 53 + 688 (с. Миколаївка, Криворізький район) розпочинаються роботи з ремонту моста через р. Базавлук", - йдеться у повідомленні.

Схема об'їзду погоджена національною поліцією, встановлено відповідні дорожні знаки. Водіїв просять бути уважними під час планування маршрутів.

У Дніпропетровській області перекриють трасу Т-04-32 Божедарівка - Малософіївка - Нікополь

Нагадаємо, після падіння мосту на Закарпатті рух автомобілів через річку відновили. Зазначається, що відновлено рух легковиків та вантажного транспорту до 20 тонн трасою Н-09.

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