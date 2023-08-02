Синоптики попереджають про грози і шквали: де погіршиться погода

Сьогодні 2 серпня синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України. Погіршення погоди буде до ночі наступного дня.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на заході та півночі. У регіонах будуть сильні дощі та грози. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"До кінця доби 2 серпня з утриманням вночі 3 серпня у західних та північних областях грози!", - йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні / Фото: Укргідрометцентр

Синоптики Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода в серпні. Останнього місяця літа синоптики прогнозують +20-25°. Прохолодніше буде в Карпатах - Карпатах 16-18°.

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