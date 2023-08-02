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Синоптики предупреждают о грозах и шквалах: где ухудшится погода

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Синоптики предупреждают о грозах и шквалах: где ухудшится погода

Синоптики объявили штормовое предупреждение: будут грозы. / Фото: pixabay.com

Объявлен I уровень опасности.

Сегодня 2 августа синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины. Ухудшение погоды будет до ночи на следующий день.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на западе и севере. В регионах сильные дожди и грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"До конца суток 2 августа с содержанием ночью 3 августа в западных и северных областях грозы!", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине / © Укргидрометцентр
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в августе. В последний месяц лета синоптики прогнозируют +20-25°. Прохладнее будет в Карпатах – Карпатах 16-18°.

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Дата публикации
Просмотры
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