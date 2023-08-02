Як правильно вітати з днем народження: ви будете здивовані

Переважна більшість українців звикла писати вітальну фразу "З Днем народження" з великої літери.

Відомий мовознавець роз'яснив, як все ж таки правильно.

Олександр Авраменко зазначає, з якої літери потрібно писати "з днем народження".

Хоча за звичкою найчастіше, коли ми вітаємо своїх рідних, друзів чи знайомих з їхнім особистим, ми пишемо фразу "З Днем народження!" з великої літери. Згідно з чинним правописом, таке написання не зовсім коректне.

"З якої літери потрібно писати "З днем народження"? Згідно з чинним правописом, а саме на нього треба орієнтуватися, з великої літери треба писати назви історичних подій, свят і знаменних дат. Ну, навряд чи день народження людини – це державне свято чи знаменна дата".

Отже, згідно з чинним правописом, у фразі "З днем народження!" слово "день" потрібно писати з малої літери. Але є винятки.

В якому разі можна вітати "З Днем народження!"

Як зазначає мовознавець, якщо ви бажаєте показати людині, як ви її поважаєте, то можна написати у привітанні фразу "З Днем народження!" з великої літери. "Якщо ви хочете продемонструвати свою особливу повагу до людини, яку вітаєте, то не буде гріхом у вітальній листівці чи в соціальних мережах написати слово "день" з великої літери. У такий спосіб ви, звичайно, виявите повагу до цієї людини. Це стилістичний прийом".

І як зізнався мовознавець, особисто він, вітаючи друзів і рідних, пише "З Днем народження!" з великої літери.

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