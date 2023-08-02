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Как правильно поздравить с днем рождения: вы будете удивлены

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
2038
Время на прочтение
2 мин
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Как правильно поздравить с днем рождения: вы будете удивлены

Как поздравить с личным праздником

Известный языковед объясняет как правильно написать приветствие

Подавляющее большинство украинцев привыкли писать поздравительную фразу "З Днем народження" с прописной буквы.

Известный языковед разъяснил, как все же правильно.

Как отмечает Александр Авраменко, с какой буквы нужно писать "з днем народження".

Хотя по привычке чаще всего, когда мы поздравляем своих родных, друзей или знакомых с их личным, мы пишем фразу "З Днем народження!" с заглавной буквы, согласно действующему правописанию, такое написание не совсем корректно.

"С какой буквы нужно писать "З днем народження"? Согласно действующему правописанию, а именно на него нужно ориентироваться, с заглавной буквы надо писать названия исторических событий, праздников и знаменательных дат. Ну, вряд ли день рождения человека – это государственный праздник или знаменательная дата".

Итак, согласно действующему правописанию, во фразе "З днем народження!"  слово "день" нужно писать с строчной буквы. Но есть исключения.

В каком случае можно поздравлять  "З Днем народження!"

Как отмечает языковед, если вы хотите показать человеку, как вы его уважаете, то можно написать в поздравлении фразу  "З Днем народження!" с прописной буквы. "Если вы хотите продемонстрировать свое особое уважение к приветствуемому человеку, то не будет грехом в поздравительной открытке или социальных сетях написать слово "день" с большой буквы. Таким образом вы, конечно, проявите уважение к этому человеку. Это стилистический прием" .

И как признался языковед, лично, поздравляя друзей и родных, он пишет "З Днем народження!" пишет с прописной буквы.

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Дата публикации
Просмотры
2038
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