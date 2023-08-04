Зеленський провів чергове засідання Ставки: про що говорили

У п'ятницю, 4 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Нарада тривала понад три години.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Зокрема, доповіли головком Залужний і командувачі Сирський та Тарнавський.

"Фронт. Доповіді по всіх напрямках. Головком Залужний, командувачі Сирський, Тарнавський. Наступальні та оборонні операції, забезпечення, логістика", - написав Зеленський.

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Крім того, обговорили і роботу "зернового коридору".

"Доповіді віце-прем’єра Кубракова, міністра Кулеби, командувача Неїжпапи та наших розвідок. Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", - йдеться у повідомленні.

Також на Ставці йшлося про розвиток ВПК.

"Доповідь міністра Камишіна. Максимально спрощуємо процедури для наших оборонних підприємств, щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами. Аналіз застосування високоточної зброї. Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що українські Збройні сили під час бойових операцій щонайменше на трьох ділянках фронту мали успіх на деяких напрямках. Сили оборони також просунулися вперед.

Тим часом країни-члени НАТО можуть допомогти Україні забезпечити безпеку торгових суден і таким чином розблокувати морські порти для всіх видів експорту.

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