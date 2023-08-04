Зеленский провел очередное заседание Ставки: о чем говорили

В пятницу, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Совещание длилось более трех часов.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

В частности, доложили главком Залужный и командующие Сырским и Тарнавским.

"Фронт. Доклады по всем направлениям. Главком Залужный, командующие Сырским, Тарнавским. Наступательные и оборонные операции, обеспечение, логистика", — написал Зеленский.

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Кроме того, обсудили и работу "зернового коридора".

"Доклады вице-премьера Кубракова, министра Кулебы, командующего Неижпапы и наших разысканий. Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности", — говорится в сообщении.

Также на Ставке речь шла о развитии ВПК.

"Доклад министра Камышина. Максимально упрощаем процедуры для наших оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами. Анализ применения высокоточного оружия. Сейчас не время для озвучивания деталей. Но результаты удовлетворены", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что украинские Вооруженные силы во время боевых операций по меньшей мере на трех участках фронта имели успех в некоторых направлениях. Силы обороны тоже продвинулись вперед.

Между тем, страны-члены НАТО могут помочь Украине обеспечить безопасность торговых судов и таким образом разблокировать морские порты для всех видов экспорта.

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