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"Дроны меняют правила игры": Подоляк рассказал, что происходит в Черном море

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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"Дроны меняют правила игры": Подоляк рассказал, что происходит в Черном море

Подоляк рассказал, что происходит в Черном море

Утром, 4 августа, в Новороссийске в Краснодарском крае прогремели взрывы.

В Черном море дроны изменяют правила игры, возвращают акватории полноценную внешнюю юрисдикцию и окончательно уничтожают ценность русского флота.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в Сети.

"По сути, возвращают всех к международному морскому праву… Поэтому присутствие российского флота в Черном море будет положен конец, а с ним – и традиционному московскому шантажу", — написал Подоляк.

Он добавил, что Украина обеспечит свободу и безопасность в Черном море для мировой торговли.

Напомним, утром, 4 августа, в городе Новороссийск в Краснодарском крае прогремели взрывы.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем Telegram-канале, что 4 августа военные подразделения "эффективно отработали" по защите города.

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Дата публикации
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