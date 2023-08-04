Экс-супруга Остапчука высказалась о разделе общего дома с ведущим: "На переговоры он не идет"

Бывшие супруги до сих пор не нашли компромиссов относительно общего имущества.

Телеведущий Владимир Остапчук и его экс-супруга, нотариус Кристина Горняк, находятся в напряженных отношениях после разрыва.

Спор между бывшими возник из-за общего дома в Золоче Прованс под Киевом, который они приобрели в браке. После развода супруги не решили, что делать с недостроенным домом. Однако недавно ведущий начал делать там ремонт с новой избранницей, что очень возмутило Кристину.

В ответ на вопросы подписчиков в Instagram Горняк заявила, что до сих пор они с Остапчуком не могут поделить недвижимость, ведь ведущий отказывается идти с ней на контакт.

"Пока я эту тему не поднимаю. Скажу только, что на переговоры экс-муж не идет, но договоренностей не придерживается. А дальше время покажет, он еще есть. Поэтому пока давайте без этой темы, как будет что рассказывать, я поделюсь", — написала Горняк.

Горняк высказалась о разделе имущества с Остапчуком / Фото: instagram.com/kristygor

Между тем, Остапчук, похоже, уже решил дальнейшую судьбу дома. Он активно делает там ремонт и уже до конца года планирует переехать туда с новой женой Екатериной. Об этом ведущий заявил в Instagram-stories.

"Планируем переехать до конца этого года", – сказал Остапчук.

Остапчук ответил о планах на загородный дом / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Ранее Горняк резко обратилась к бывшему и его новой избраннице. Кристина также обратилась к адвокатам и заявила, что не позволит "красть свое".

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