У Чехії в ресторані ввімкнули гімн РФ перед українськими біженцями: скандал отримав продовження

Заклад громадського харчування у Чехії звільнив свого співробітника після того, як біженка з України оприлюднила відео, на якому чути, як в ресторані грає російський гімн.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Інцидент стався 2 серпня у невеличкому містечку Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав біля столиці Чехії. У місцевому ресторані CottonClub Brandýs, який відвідала українка Олеся Кошілка з подругою, офіціант спочатку ввімкнув гімн Росії, а потім сирену повітряної тривоги.

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"Прийшли і зробили замовлення. Я попросила пароль від Wi-Fi. На що мені офіціант чех відповів, що інтернет є тільки російський. Я спочатку не звернула на це увагу, подумала, що він подумав, що я росіянка. Через хвилин 5 включається гімн Росії. Я не розумію, що відбувається, заходжу всередину і кажу: "Це гімн Росії?". На що відповідають: "Так". Я кажу, що я – українка. На що мені відповідають: "І що?" Починають сміятися і включають звук сирени", – розповіла Олеся Кошілка "Радіо Свобода".

Відео дівчини швидко розлетілося у мережі і зібрало купу коментарів від українців. З огляду на те, що інцидент настільки набрав обертів, на нього, зрештою, відреагував і власник закладу. Він попросив вибачення у дівчини і звільнив свого зухвалого працівника.

"Відео набрало понад мільйон переглядів. Дуже багато було негативних відгуків про заклад. Після чого подзвонив його власник, вибачився, сказав "що сам він за Україну і не розуміє, як могло так статися", – каже українка.

За словами дівчини, не всі працівники ресторану підтримали вчинок офіціанта. Інші – ввічливо спілкувалися з дівчатами. Після скандалу заклад публічно оприлюднив свою позицію у соцмережах і відхрестився від свого зухвалого працівника.

"Від імені керівництва CottonClub Brandýs ми хочемо повідомити, що ми не згодні з політичними поглядами наших співробітників і відмежовуємося від них. Після вчорашнього інциденту в нашому ресторані керівництво компанії вирішило звільнити ініціатора, тому він більше не є нашим співробітником. Ми також не згодні з порушенням прав і свобод людини, яке відбувається проти України", - повідомили у соцмережах закладу.

Попри реакцію ресторану, Олеся каже, що неприємні відчуття в неї все ж залишилися і не розуміє, як офіціанти можуть так поводитися з людьми, які рятувалися від російської війни.

У Чехії офіціанти глузували з українок, увімкнувши гімн Росії та сирену

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