Главе МИД Дмитрию Кулебе готовят замену – СМИ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба может лишиться своего поста, вместо него внешнеполитическое ведомство может возглавить представитель Офиса президента или депутат Верховной Рады из команды Зеленского.

Такое мнение высказал со ссылкой на собственные источники обозреватель ZN.ua Владимир Кравченко.

По его словам, влияние министра на принятие внешнеполитических решений в последнее время существенно снизилось. В частности, заметно то, что Зеленский либо отклоняет кандидатуры послов, которые предлагает Дмитрий Кулеба, либо затягивает их назначение. В то же время без руководителей остаются два десятка посольств Украины, в том числе – в Бельгии, Великобритании и Венгрии.

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Обозреватель называет причиной новой волны разговоров об отставке Кулебы гиперактивность руководителя президентского офиса Андрея Ермака, который хотел бы видеть на этом посту более "своего" человека.

По информации Владимира Кравченко, среди претендентов на должность министра иностранных дел – заместитель председателя ОП Андрей Сибига и глава комитета парламента по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

"Назначение Мережко новым главой МИД продемонстрирует, что недоверие президента к дипломатической службе продолжается, но эта фигура вполне устраивает Ермака лояльностью", – отметил обозреватель.

При этом он напомнил, что разговоры о возможной отставке Кулебы время от времени возникают со времени его назначения на этот пост в 2020 году.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники сообщил, что министра обороны Украины Алексея Резникова могут уволить с должности и назначить послом в Британии.

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