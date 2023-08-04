Очільнику МЗС Дмитру Кулебі готують заміну — ЗМІ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба може позбутися своєї посади, натомість зовнішньополітичне відомство може очолити представник Офісу президента або ж депутат Верховної Ради із команди Зеленського.

Таку думку висловив із посиланням на власні джерела оглядач Zn.ua Володимир Кравченко.

За його словами, вплив міністра на ухвалення зовнішньополітичних рішень останнім часом суттєво зменшився. Зокрема, помітним є те, що Зеленський або відхиляє кандидатури послів, які пропонує Дмитро Кулеба, або зволікає з їх призначенням. Водночас без керівників залишаються два десятки посольств України, зокрема - в Бельгії, Великій Британії та Угорщині.

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Оглядач називає причиною нової хвилі розмов про відставку Кулеби гіперактивність керівника президентського офісу Андрія Єрмака, який хотів би бачити на цій посаді більш “свою” людину.

За інформацією Володимира Кравченка, серед претендентів на посаду міністра закордонних справ - заступник голови ОП Андрій Сибіга та голова комітету парламенту з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

“Призначення Мережка новим очільником МЗС продемонструє, що недовіра президента до дипломатичної служби триває, але ця постать цілком влаштовує Єрмака лояльністю”, - зазначив оглядач.

При цьому він нагадав, що розмови про можливу відставку Кулеби час від часу виникають від часу його призначення на цю посаду в 2020 році.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко із посиланням на власні джерела повідомив, що міністра оборони України Олексія Резнікова можуть звільнити з посади і призначити послом у Британії.

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