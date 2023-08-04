Парень после наркоза не узнал свою девушку и насмешил Сеть реакцией — видео

Побочные эффекты анестезии заставили многих людей говорить разные странные вещи после визита к стоматологу, но один парень совсем забыл, кто его девушка.

Женщина сняла веселый момент, когда ее любимый забыл, что они встречаются после того, как ему удалили зуб мудрости.

В ролике, собравшем более 18,3 миллиона просмотров и 4,3 миллиона лайков в TikTok, видно, как девушка пытается схватить своего парня за руку, когда он кричит: "У меня есть девушка!".

На что она саркастически ответила: "Прошу прощения". На заднем плане было слышно, как женщина заливается смехом и спрашивает, удалось ли ей это записать. Парень тогда сказал: "Она сумасшедшая". Когда женщина спросила, почему же, он добавил: "Ибо она пыталась коснуться меня, а у меня есть девушка".

Его девушка, которая действительно сидела рядом с ним, снова схватила его за руку. "Кто ты?" – закричал он. Тогда женщина, которая была за кадром, сказала: "Она твоя девушка".

Пациент был удивлен, когда сказал: "Что?! Ты моя девушка?!". Когда она подтвердила это, он коснулся ее носа пальцем и спросил: "Кто я? Твой парень?". Она снова сказала "да", на что он ответил: "Ни за что!".

Истерический клип был опубликован в Сети с подписью: "Мой парень узнал сегодня, что мы встречаемся".

Зрители TikTok хохотали от увиденного. Также они похвалили парня за то, что он остался верен своей девушке, хотя и не мог ее вспомнить.

Он не помнил, кто его девушка, но знал, что она есть, и хотел оставаться верным

Он так гордился тем, что встречается с тобой

Он немного растерян, но у него есть сила духа

Пожалуй, он влюбился снова

Напомним, сеть насмешило видео, как мужчина потерял сознание во время родов жены. По словам женщины, любимый "старался изо всех сил".

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