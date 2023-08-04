Пилот Lufthansa очертил гигантский пенис в небе над Сицилией: фото

Самолет немецкой авиакомпании потратил около 16 минут на создание фаллической петли у побережья итальянского острова.

Пилот немецкой авиакомпании Lufthansa, летевший из Франкфурта в Сицилию, сделал в небе петлю в форме пениса длиной 15 миль после того, как ему запретили посадку и попросили сменить маршрут на Мальту.

Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на сайт авиационного движения Flightradar24.

Причиной отказа в посадке в аэропорту Фонтанаросса в Катания издание называет повреждение главного терминала в результате пожара, возникшего еще во время небывалой жары в июле. Это уже десятый рейс, который не мог приземлиться в пункте назначения.

Данные Flightradar24 свидетельствуют, что после получения запроса на перенаправление самолет Lufthansa пролетел над Катанией и потратил около 16 минут на создание явной фаллической петли над морем у восточного побережья Сицилии.

Пилот Lufthansa оставил на радарах вульгарный рисунок из-за отказа в приземлении / Фото: flightradar24

Затем самолет вернулся на свой обычный маршрут и продолжил свой путь на Мальту, где приземлился через 35 минут.

Никто не подтвердил, что пилот намеренно изобразил гигантский пенис в небе над Сицилией. По просьбе издания Business Insider в авиакомпании Lufthansa уклонились от комментариев.

Это не первый случай, когда пилот "рисует" в небе фаллический символ. Ранее в этом году вертолет Вооруженных сил Мальты создал подобный рисунок над Мальтой.

Вертолет вооруженных сил Мальты создал фаллический рисунок

Напомним, что в прошлом году самолет ВВС США "нарисовал" контур пениса вблизи сирийского города, где расположена военно-морская база России. Представители ВВС заявили, что это было стечение обстоятельств.

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