Россиянка после взрыва на заводе под Москвой сразу бросилась мародерить у пострадавших: забавное видео

Россиянка заявила, что "оно и так валяется, а у нее есть дети".

На Загорском оптико-механическом заводе в Московской области РФ 9 августа раздался сильный взрыв. Жители России решили не изменять своим "традиционным ценностям" и бросились мародерить у пострадавших.

Об этом пишут московские пропагандистские телеграммы-каналы.

Известно, что россиянка сразу после взрыва приехала на место инцидента и вместо того, чтобы помогать пострадавшим согражданам, сразу начала мародерить в них. Она прибыла к домам, в которых взрывной волной выбило окна и украла москитную сетку.

Россиянка заявила, что "оно здесь и так валяется, а у нее есть дети". Судя по видео украденное имущество россиянка пыталась запихнуть в автомобиль такси, тогда другие прохожие ей сделали замечания, однако гражданка страны-агрессора в руках понесла украденное имущество.

Россияне после взрыва на заводе под Москвой сразу бросились мародерить

Напомним, в среду, 9 августа, в нескольких десятках километров от Москвы прогремел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе.

Пропагандисты показали момент этого и сообщили о том, что под завалами нашли фрагменты не менее 10 тел.

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