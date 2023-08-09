Росіянка після вибуху на заводі під Москвою одразу кинулась мародерити у потерпілих: кумедне відео

Росіянка заявила, що "воно й так валяється, а у неї є діти".

На Загорському оптико-механічному заводі в Московській області РФ 9 серпня пролунав сильний вибух. Жителі Росії вирішили не зраджувати свої "традиційні цінності" та кинулися мародерити у потерпілих.

Про це пишуть московські пропагандистські телеграм-канали.

Відомо, що росіянка одразу після вибуху приїхала на місце інциденту та замість того, щоб допомагати потерпілим співгромадянам, почала мародерити у них. Вона прибула до будинків, у яких вибуховою хвилею вибило вікна, і вкрала москітну сітку.

Росіянка заявила, що "воно тут і так валяється, а у неї є діти". Судячи з відео, вкрадене майно росіянка намагалася запхати в автомобіль таксі, тоді інші перехожі їй зробили зауваження, проте громадянка країни-агресорки в руках понесла вкрадене майно.

Росіяни після вибуху на заводі під Москвою одразу кинулись мародерити

Нагадаємо, в середу, 9 серпня, за кілька десятків кілометрів від Москви прогримів потужний вибух на Загорському оптико-механічному заводі.

Пропагандисти показали момент вибуху та повідомили про те, що під завалами знайшли фрагменти щонайменше 10 тіл.

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