В Иране хвалятся новыми ракетами: крайне тяжело перехватить

В среду, 9 августа, иранские официальные лица заявили, что у Тегерана есть технология для создания сверхзвуковых крылатых ракет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ.

"Надзвуковая крылатая ракета откроет новую главу в оборонной программе Ирана, поскольку крайне трудно перехватить ракету, которая летит со скоростью выше звука", — утверждает агентство Tasnim.

По сообщению агентства, крылатая ракета, разработанная и изготовленная местными специалистами, сейчас якобы "находится на стадии испытаний".

Иран, обладающий одной из крупнейших ракетных программ на Ближнем Востоке, говорит, что его оружие способно достичь в регионе военных баз "заклятых врагов" — Израиля и Соединенных Штатов.

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Несмотря на противодействие США и Европы, Иран заявил, что продолжит развитие своей "оборонительной" ракетной программы. Однако западные военные аналитики говорят, что Иран иногда преувеличивает свои возможности.

Объявление о новых "сверхзвуковых" ракетах было сделано через несколько дней после сообщений о прибытии более 3000 американских моряков и морских пехотинцев на борту двух американских военных кораблей в Красном море, чтобы сдержать Иран от захвата и преследования торговых судов, следующих через Ормузский пролив в Персидский.

Напомним, ранее Иран похвастался новой версией беспилотника Shahed-149 Gaza. Более старыми версиями иранских "шахедов" российские террористы обстреливают Украину.

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