Пять фруктов и овощей, которые обязательно нужно есть в августе

Именно в августе созревает больше фруктов и овощей, которые обязательно нужно добавить в свой ежедневный рацион, чтобы насытить организм витаминами и полезными веществами.

Арбузы

Хотя арбузы начинают появляться на прилавках магазинов уже в середине июля, эксперты советуют начинать покупать их с начала августа. Так вы будете уверены, что ягоды созрели естественным образом.

Арбузы на 90% состоят из воды, поэтому они являются отличным вариатом для борьбы с обезвоживанием, интенсивными физическими нагрузками или просто тогда, когда надоело пить обычную воду.

Они являются отличным источником витаминов, в частности, А и С, а также магния и калия. Витамины в арбузах помогают бороться с оксидативным стрессом, а минералы улучшают сон и работу сердца. Содержатся в арбузах и антиоксиданты: бета-каротин и ликопин. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме и потенциально снижают риск некоторых заболеваний. А еще в нем содержится клетчатка, которая помогает поддерживать здоровье ЖКТ и улучшает пищеварение.

Инжир

Сочный ароматный инжир тоже начинает появляться на рынках именно в августе. Сладкими считаются плоды с более темной кожурой. Этот удивительный фрукт очень интересно опыляется. Вывернутый внутрь цветок опыляется с помощью ос-бластофагов, которые переносят с мужских деревьев пыльцу на женские. Часть потомков этих насекомых остается и перерабатывается энзимом цветка, который называется фитином. Потому инжир не является веганским продуктом.

Инжир является богатым источником важных питательных веществ, в частности, клетчатки, меди, витамина В6, пантотеновой кислоты, калия. Есть в нем и антиоксиданты, флавоноиды, полифенолы.

Благодаря умеренному гликемическому индексу инжир можно есть даже диабетикам и следящим за своей фигурой. Но следует помнить, что калорийность сушеного инжира выше (250 ккал на 100 г продукта против 50 ккал). Эксперты советуют съедать около 150 г свежего или 2-3 штук сушеного инжира в день.

Кукуруза

Кукуруза является вкусным источником клетчатки, углеводов, белка. В ней содержится фолиевая кислота, которая особенно важна беременным и женщинам, которые планируют забеременеть. Кроме того, она богата витаминами В3 и В6, которые требуются организму для правильного функционирования нервной системы.

Если есть кукурузу как попкорн, вы насите организм цинком, марганцем и фосфором. В свежей кукурузе дополнительно содержатся лютеин и зеаксантин, помогающие поддерживать остроту зрения, защищают глаза от повреждений синим светом.

Одним из основных полиферольных антиоксидантов в кукурузе является феруловая кислота. Больше ее только в овсе, пшенице и рисе.

Яблоки

Уже в начале августа созревает сорт Белый налив, а вслед за ним антоновка и несколько других сортов. В них содержится большое количество полезных элементов, необходимых для здоровья человека.

Совершенно в каждом сорте яблок содержатся витамины С, В1, В2, Р и Е. Кроме того, в них есть железо, марганец и калий. Причем в достаточно большом количестве. В яблоках много клетчатки, потому они помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.

Яблоки вкусны и полезны не только в сыром виде, их часто запекают в духовке, тушат. Также из них готовят разнообразные варенья, компоты на зиму. Можно сушить яблоки на солнце или в дегидраторе.

Баклажан

По праву его называют эмблемой августа. Именно в этот период созревают самые нежные и вкусные баклажаны, не имеющие горечи и твердой кожуры. Употребляют баклажаны только в готовом виде. Например, на гриле, жарят, запекают, тушат и т.д.

Баклажан содержит большое количество калия, благодаря которому положительно влияет на работу сердца и сосудов, помогает снизить отеки. Эксперты советуют добавить этот овощ в рацион тем, у кого нарушен минеральный обмен.

Овощ также полезен атеросклерозу, так как он содержит грубые волокна, которые при регулярном употреблении выводят из организма токсины, снижая уровень "плохого" холестерина.

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