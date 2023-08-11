В подмосковном Одинцово горит большой склад

В МИД РФ заявили, что пожар уже удалось локализовать.
В российском городе Одинцово, который находится в Московской области, произошел большой пожар на складе.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Местные жители сообщают, что пожар общей площадью 2 тысячи квадратных метров произошел на Зеленой улице в Одинцово, где расположены склады пивной продукции.
На место прибыли пожарные и спецтехника, в МИД РФ заявили, что пожар уже удалось локализовать.
Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, ранее сообщалось, что в Подмосковье в районе аэропорта Домодедово раздались два взрыва, после чего загорелся пожар.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Загорском оптико-механическом заводе в Московской области РФ 9 августа раздался мощный взрыв.
Читайте также:
- Сильный взрыв на военном заводе под Москвой попал на видео: количество погибших резко возросло
- Россиянка после взрыва на заводе под Москвой сразу бросилась мародерить у пострадавших: забавное видео
- В Москве заявили о новой атаке беспилотников