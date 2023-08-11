В подмосковном Одинцово горит большой склад

В МИД РФ заявили, что пожар уже удалось локализовать.

В российском городе Одинцово, который находится в Московской области, произошел большой пожар на складе.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Местные жители сообщают, что пожар общей площадью 2 тысячи квадратных метров произошел на Зеленой улице в Одинцово, где расположены склады пивной продукции.

На место прибыли пожарные и спецтехника, в МИД РФ заявили, что пожар уже удалось локализовать.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, ранее сообщалось, что в Подмосковье в районе аэропорта Домодедово раздались два взрыва, после чего загорелся пожар.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Загорском оптико-механическом заводе в Московской области РФ 9 августа раздался мощный взрыв.

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