"Цели СВО" приобрели противоположное значение: эксперты рассказали о предстоящих атаках по Москве

Пятая за последнее время громкая атака дронами на российскую столицу дает основания окончательно считать, что война пришла на территорию Россию, а сами удары будут продолжаться. При этом, как официально подчеркивают в украинском министерстве обороны, Украина не подтверждает свою причастность к атакам с помощью беспилотников.

О вероятном развитии событий и вероятности новых атак по российским территориям в комментарии для ТСН.ua рассказали эксперты, исследующие ход военных действий.

Атаки дронов по Москве будут продолжаться

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев не исключает, что удары дронами по российским объектам – это операции, организованные украинскими силами обороны.

"На это намекают и секретарь СНБО Данилов, и министр цифровой трансформации господин Федоров, и ряд других высокопоставленных должностных лиц, — говорит Селезнев. — Я уверен в том, что это работают украинские силы обороны, которые задействуют существующие компоненты — дроны-камикадзе морского и воздушного базирования. Именно с их помощью мы несем на территорию Российской Федерации осознание того, что если Россия использует дроны, то и мы тоже это делаем. Атаки дронов направлены на разрушение именно военных объектов на территории России”.

По оценкам Селезнева, теперь россияне будут все чаще испытывать давление.



"Министр цифровой трансформации говорит, что создание армии ударных дронов, дронов-камикадзе в перспективе приведет к тому, что россияне будут все больше испытывать давление украинских сил обороны на их (российскую – Ред.) инфраструктуру. На это намекает и заместитель министра обороны Украины генерал Гаврилов. Атаки дронов будут продолжаться ", — уверен военный эксперт, анализируя последние новости касательно БПЛа.

К этому он добавляет, что именно дроны были выбраны для атак не просто так.

"Согласно договоренностям с западными партнерами, мы не можем использовать ракеты, которые мы от них получаем, для нанесения ракетных ударов именно по территории России", — пояснил Владислав Селезнев.

Война уже давно пришла на территорию России

С тезисом о том, что война уже давно перешла российскую границу в сторону России, соглашается и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Война уже давно пришла на территорию России. Поход Пригожина на Москву – это тоже был элемент войны. Это последствия, которые пришли на территорию России. РДК и "Легион", действовавшие в Белгородской области – это также последствия войны — это тоже последствия войны, которую начала Россия. С каждым разом их будет больше, расти будет не только количественно, но и качественно. Например, дроны, атаковавшие "Москва-Сити" — они заблокировали на некоторое время ряд российских министерств, которые там размещались", — констатирует Александр Коваленко.

Ранее сообщалось о том, что в Украине впервые "распаковали" летучего российского разведчика.

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