В Украине впервые "распаковали" летучего российского разведчика с 12 глазами

Этот российский беспилотник может передавать оператору собранную информацию в режиме реального времени.

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз впервые получили на исследование российский разведывательный беспилотник "Картограф", предназначенный для проведения панорамной аэрофото- и видеосъемки.

Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН.ua сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин.

По словам Рувина, специалисты института проводят исследования всех видов оружия, которое Россия использует против Украины. Судебные эксперты работают над идентификацией оружия, установлением его основных характеристик и возможностей, исследованием модификаций и всей компонентной базы.

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"Мы изучаем абсолютно все виды оружия, которое есть в России и которое она использует против нашего государства. Эти исследования ведутся еще с 2014 года, поэтому сейчас мы имеем возможность проводить не только идентификационную работу, но и осуществлять определенную аналитику. Понимаем, где системы и компонентная база меняются, что совершенствуется, а что, наоборот, теряет техническое качество исполнения", – подчеркнул глава КНИИСЭ.

Специалисты КНИИСЭ впервые получили на экспертизу российский разведывательный беспилотник "Картограф". Внешне БПЛА похож на разведывательные российские летательные аппараты семейства "Орлан", но он имеет ряд внешних отличий и характерный синий цвет корпуса. Он оснащен сразу 12 камерами и предназначен для проведения панорамной аэрофото- и видеосъемки. Также этот БПЛА может передавать оператору собранную информацию в режиме реального времени.

Беспилотник "Картограф" похож на разведывательные российские летательные аппараты семейства "Орлан"

"В Украине "Картограф" зафиксирован не впервые. От отдельных его экземпляров в результате перехвата украинскими военными остаются лишь мелкие части и обломки, однако определенное количество удалось "приземлить" в практически невредимом состоянии. Это, в свою очередь, дает более широкие возможности для их изучения и проведения экспертных исследований", – резюмировал глава КНИИСЭ.

Картограф оснащен сразу 12 камерами и предназначен для проведения панорамной аэрофото- и видеосъемки.

По словам Александра Рувина, выводы судебных экспертов помогают более эффективно противодействовать ударным и разведывательным дронам врага, а также устанавливать их элементный состав, чтобы перекрывать нелегальные каналы поставок в РФ микроэлектроники и компонентов для производства оружия.

В Украине российский "Картограф" зафиксирован не впервые

Напомним, президент-диктатор России Владимир Путин поручил "Ростеху" нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет" – малоразмерных боеприпасов, атакующих цель путем самоподрыва. Поэтому атак по Украине может стать больше.