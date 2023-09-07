Мер Москви заявив про збиття безпілотника

Мер російської столиці стверджує, що постраждалих. та руйнувань нема.
Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що у Раменському міському окрузі РФ нібито було збито безпілотник, який летів на Москву.
Про це йдеться у повідомленні на його сторінці у Telegram.
Він заявив, що в результаті збиття безпілотник руйнувань та постраждалих зафіксовано не було.
"Сьогодні вночі в Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву. Руйнувань і постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби", — сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії побідкалися на пошкоджені будинки після вибухів у Ростовській області.
Крім того, ми раніше інформували, що систему протиповітряної оборони "Панцир С-1" встановили поблизу резиденції диктатора РФ Путіна біля Москви.
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