Мер Москви заявив про збиття безпілотника

Мер російської столиці стверджує, що постраждалих. та руйнувань нема.

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що у Раменському міському окрузі РФ нібито було збито безпілотник, який летів на Москву.

Також читайте У Ростові пролунав вибух біля штабу Південного військового округу (відео)

Про це йдеться у повідомленні на його сторінці у Telegram.

Він заявив, що в результаті збиття безпілотник руйнувань та постраждалих зафіксовано не було.

"Сьогодні вночі в Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву. Руйнувань і постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби", — сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії побідкалися на пошкоджені будинки після вибухів у Ростовській області.

Крім того, ми раніше інформували, що систему протиповітряної оборони "Панцир С-1" встановили поблизу резиденції диктатора РФ Путіна біля Москви.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.