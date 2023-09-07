У Ростові пролунав вибух біля штабу Південного військового округу (відео)

На вулиці вибухнув автомобіль в той момент, коли його гасили пожежники.

У російському місті Ростов-на-Дону стався потужний вибух в районі, де розташований штаб Південного військового округу.

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Про це інформують місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що вибух стався за адресою вулиця Пушкінська 47, що неподалік від штабу Південного військового округу.

Місцеві жителі стверджують, що чули звук безпілотник, а потім вибух, через що спрацювали сигналізації в автомобілів.

Повідомляється, що на вулиці вибухнув автомобіль в той момент, коли його гасили пожежники.

Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв заявив, що близько 3.00 у Ростові-на-Дону спрацювала система ППО та нібито був збитий безпілотний летальний апарат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії побідкалися на пошкоджені будинки після вибухів у Ростовській області.

Крім того, ми раніше інформували, що систему протиповітряної оборони "Панцир С-1" встановили поблизу резиденції диктатора РФ Путіна біля Москви.

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