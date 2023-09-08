В українській розвідці розповіли, чому в Москві почастішала "бавовна"

В інших містах РФ останнім часом теж неспокійно.

У російській столиці Москві почастішала "бавовна", адже саме там зосереджено центри ухвалення рішень у війні проти України.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, повідомляє УНІАН.

"Звичайно, оскільки в Москві зосереджені дуже багато ключових об'єктів, пов'язаних з плануванням і реалізацією геноцидної війни путінської Росії проти України, то цілком природно, що бавовна часто відбувається саме там", - наголосив Юсов.

Також у представника ГУР запитали, чи треба росіянам з інших міст підготуватися до таких атак дронів, які часто відбуваються в Москві. Втім, Юсов наголосив, якщо "проаналізувати частоту подій - це не лише Москва", а в столиці дійсно "бавовнить" частіше.

Як повідомлялося, мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що у Раменському міському окрузі РФ вночі 7 вересня нібито було збито безпілотник, який летів на Москву.

Також у Росії заявили, що в ніч проти 5 вересня невідомі безпілотники намагалися атакувати Москву. Через наліт БпЛА близько 40 рейсів затримано і два скасовано в московських аеропортах "Внуково", "Шереметьєво" та "Домодєдово".

Крім того, росіяни заявили, що в Московській області сили ППО збили безпілотник у ніч проти 1 вересня. Через це в аеропортах затрималися десятки авіарейсів.

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