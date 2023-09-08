РФ атакувала Україну ракетами та Shahed: де гриміли вибухи та були "прильоти"

Під час ворожої атаки загинула людина.

У ніч проти 8 вересня росіяни знову атакували мирні міста України. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що для Одеської, Миколаївської та Херсонської областей існує загроза, адже противник запустив у їхні боки дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed.

Попередньо, більшу частину БПЛА вдалося перехопити в небі. У зведенні ПС ЗСУ зазначили, що запускалися ворожі об'єкти в кількості 20 штук із південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда — окупований Крим).

"До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України. У результаті бойової роботи знищено 16 "Shahed-136/131" у межах Одеської та Миколаївської областей", — йдеться в повідомленні.

Вибухи у Сумах

У Сумах під час ракетної атаки постраждали дві людини — їх дістали з-під завалів.

Про це повідомили рятувальники.

За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено понад 20 осель і 8 автівок. Пожежу вже ліквідували.

Обстріл Запоріжжя

Вранці росіяни також поцілили кількома балістичними ракетами по обʼєкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі. Відомо про щонайменше одного постраждалого.

"Зранку ворог влучив кількома ракетами (попередньо балістичними) в об'єкти цивільної інфраструктури обласного центру", — йдеться в повідомленні ОВА.

Дніпропетровська область

Посеред ночі противник вдарив по Покровській сільській громаді, що в Нікопольському районі. Били ЗС РФ із важкої артилерії.

"Пошкоджене транспортне підприємство. Загиблих і постраждалих немає. В інших районах Дніпропетровської області було спокійно. Всюди обійшлося без обстрілів", — повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Ранковий обстріл Кривого Рогу

У Кривому Розі вранці, 8 вересня, російська ракета влучила в адміністративну будівлю поліції.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Кривому Розі загинула одна людина під час ворожого обстрілу / Фото: МВС

Загинула одна людина, ще 26 постраждали. Трьох людей діставали з-під завалів. Зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 квадратних метрів. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, Наталія Гуменюк заявила, що наразі росіяни думають про нову тактику повітряних обстрілів.

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