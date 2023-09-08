РФ атаковала Украину ракетами и Shahed: где гремели взрывы и были "прилеты"

Во время вражеской атаки погиб человек.

В ночь на 8 сентября россияне снова атаковали мирные города Украины. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что для Одесской, Николаевской и Херсонской областей существует угроза, ведь противник запустил в их стороны дроны-камикадзе иранского производства Shahed.

Предварительно большую часть БПЛА удалось перехватить в небе. В сообщении ВС ВСУ отметили, что запускались вражеские объекты в количестве 20 штук с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск — РФ, мыс Чауда — оккупированный Крым).

"К отражению удара применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожено 16 "Shahed-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей", — говорится сообщении.

Взрывы в Сумах

В Сумах во время ракетной атаки пострадали два человека – их достали из-под завалов.

Об этом сообщили спасатели.

По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено более 20 домов и 8 автомобилей. Пожар уже ликвидирован.

Обстрел Запорожья

Утром россияне также попали несколькими баллистическими ракетами по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье. Известно о, по меньшей мере, одном пострадавшем.

"Утром враг попал несколькими ракетами (предварительно баллистическими) в объекты гражданской инфраструктуры областного центра", — говорится в сообщении ОВА.

Днепропетровская область

Посреди ночи противник ударил по Покровской сельской громаде Никопольского района. Избивали ВС РФ из тяжелой артиллерии.

"Поврежденное транспортное предприятие. Погибших и пострадавших нет. В других районах Днепропетровской области было спокойно. Обошлось без обстрелов", — сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Утренний обстрел Кривого Рога

В Кривом Роге утром, 8 сентября, российская ракета попала в административное здание полиции.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В Кривом Роге погиб один человек во время вражеских обстрелов / Фото: МВД

Погиб один человек, еще 26 пострадали. Три человека доставали из-под завалов. Загорелись гаражи. Огонь охватил 200 квадратных метров. Информация уточняется.

Напомним, Наталья Гуменюк заявила, что в настоящее время россияне думают о новой тактике воздушных обстрелов.

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