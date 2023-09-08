За образу військових можуть запровадити відповідальність - арешт або штраф

Карати пропонується штрафом від 3400 до 5100 грн, громадськими роботами чи арештом.

У Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує карати громадян за образи військових.

Пропозиція міститься в проєкті закону №10014, зареєстрованого представником президента у ВР Федором Веніславським.

Веніславський пропонує доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення статтею 185 - "Неповага до військовослужбовця Збройних Сил України, інших, утворених відповідно до законів України військових формувань".

Також, згідно із законопроєктом, карати будуть за неповагу до співробітників ГУР, Служби зовнішньої розвідки, СБУ, УДО, Державної спеціальної служби транспорту, Держспецзв'язку, Нацгвардії, ДПСУ.

Під неповагою в законопроєкті розуміють публічно виявлену образу, в образливе чіпляння до військових чи перешкоджання реалізації ними своїх прав і свобод.

Запропоноване покарання - штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів (3400-5100 гривень), адміністративний арешт на строк до 15 діб, громадські роботи на строк від 50 до 60 годин, виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку або суспільно-корисні роботи на строк від 240 до 360 днів.

"Саме від цих героїчних людей у погонах залежить доля і майбутнє нашої країни. На знак подяки за це українське суспільство, у тому числі державні інституції всіх рівнів, усі громадяни повинні шанобливо ставитися до своїх захисників та героїв, виявляти подяку, повагу та піклуватися про всі їхні життєві проблеми", - пише нардеп у пояснювальній записці.

Ініціатива виникла після публікації відео, як блогери лаються з військкомами. Один із таких нещодавніх резонансних інцидентів у Полтаві закінчився арештом фітнес-тренера.

Нагадаємо, фітнес-тренер Роман Заволока з Полтави став скандальновідомим через свою поведінку у бік захисників України. Він ображав військових, показував їм середній палець. Найзухваліший інцидент стався під час спілкування з пораненим ветераном війни Олександром Мацьком. Фітнес-тренер та його друг насміхались з поранення воїна. Також Заволока обізвав захисника України та плюнув у нього.

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