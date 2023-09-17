Где ВСУ могут прорвать фронт: ответ военного эксперта

Летняя кампания наступления Сил обороны Украины на армию России завершена. То, куда будут двигаться украинские войска, будет зависеть от того, где произойдет прорыв фронта.

Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан, пишет УНИАН.

По его убеждению, этим направлением может стать и донецкое, о котором говорят все чаще после захода Сил обороны в Опытное.

"Все будет зависеть от того, в каком месте будет прорыв фронта. Разорвется там, где россияне не успеют ситуацию купировать. И туда пойдут уже наши резервы. Это может быть Донецк, это может быть Горловка, это может быть Кременная, Времевский выступ, Угледар, ореховское направление, или форсирование Днепра, или, не исключаю, даже Энергодар", – отметил Свитан в интервью программе "Аргумент".

Эксперт акцентирует, что этот прорыв, с одной стороны, будет организован самими россиянами.

Напомним, издание CNN написало 25 августа, что появляется все больше признаков того, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на части южного фронта в Запорожской области, а теперь расширяют клин в направлении стратегического города Токмак.

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