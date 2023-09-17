Мер Херсона Колихаєв у російському полоні: Червоний Хрест підтвердив

Міжнародний комітет Червоного Хреста офіційно надав меру Херсона Ігорю Колихаєву статус полоненого.

Про це повідомляє "Суспільне".

Інформацію про надання статусу підтвердив виданню син Колихаєва. За його словами, статус змінився, коли Росія подала мера до списку полонених.

"Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він перебуває на території РФ. Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу", - сказав Святослав Колихаєв.

Що відомо про викрадення Колихаєва

Про викрадення Колихаєва окупантами стало відомо 28 червня. Повідомлялося, що озброєні представники Росгвардії та, ймовірно, ФСБ посадили його до автобуса і відвезли в невідомому напрямку.

Російські військовослужбовці затримали Колихаєва через небажання співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ. Про це у своєму Facebook повідомила радниця міського голови Галина Ляшевська.

"Вони вилучили жорсткі диски з комп'ютерів, розкрили всі сейфи, шукали документи. Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в наручниках під озброєною охороною. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z і відвезли", — продовжила радниця мера й додала, що Ігоря Колихаєва затримали через його небажання співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Ляшевська також зазначила, що кількома днями раніше міський голова Херсона отримав лист від "новопризначеного" гауляйтера, в якому той пропонував обговорити майбутню "організацію взаємодії". Колихаєв відмовився приходити на зустріч, і у відповідь йому пригрозили арештом.

Після того про подальшу долю Колихаєва офіційної інформації не було.

Як відомо, Ігор Колихаєв, незважаючи на окупацію, продовжував залишатися в місті й виконувати свої обов'язки.

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