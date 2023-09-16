Кем могут заменить Кадырова в случае смерти – у России есть три кандидата

По данным разведки Украины, лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров находится в коме, его состояние значительно ухудшилось.

Как рассказал в эфире телеканала FREEДОМ ингушский журналист Магомед Ториев, если Рамзан Кадыров действительно в коме, он будет в ней ровно столько, пока в Кремле не будет принято решение, кто станет на его место. Ну, а потом Кадырову устроят почетные похороны.

"Там в общем-то только три кандидата, и один, как говорится, хуже другого. Это Адам Делимханов, депутат Госдумы от Чеченской республики. Это председатель чеченского парламента так называемого Магомед Даудов. И дальше все смотрят в сторону так называемого патриота Висмурадов (вице-премьер Чечни по силовому блоку и командир отряда СОБР "Ахмат", – ред.). Вот это три основных кандидата, но опять же с другой стороны Кремль в этом плане очень непредсказуем… Могут назначить русского генерал-губернатора, чтобы перед россиянами это выглядело как еще одно покорение Чечни", – рассказал Магомед Ториев.

Напомним, по данным СМИ, московские медики не смогли вывести Рамзана Кадырова из комы.

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